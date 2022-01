Paula Varela contó detalles desconocidos de Eli Sulichin, la nueva pareja de Vicuña: "Estuvo a punto de casarse dos veces"

Luego de las repercusiones que generó que Benjamín Vicuña haya comenzado una nueva relación con Eli Sulichin, la amiga de Carolina “Pampita” Ardohain a quien conoció en el bautismo de Ana (la beba de que la modelo tuvo con Roberto García Moritán), Paula Varela sorprendió al dar detalles del historial amoroso de esta misteriosa mujer.

“Me dicen que Eli estuvo dos veces a punto de casarse y bueno, terminó todo mal. Uno es el hermano de David Matalón, que es el dueño de una marca de ropa. Y el otro es Joaco, otro millonario y dueño de esas famosas botitas o borcegos que están muy de moda”, informó la panelista de Intrusos.

“Estos muchachos estaban a punto de casarse con ella. ¿Los motivos de por qué no lo hicieron? Acá me dicen cosas fuertes que prefiero no decir”, agregó, misteriosa, sin querer a dar a conocer todos los datos que le proporcionaron.

Paula Varela en Intrusos: "Me dicen que Eli estuvo dos veces a punto de casarse y bueno, terminó todo mal. ¿Los motivos de por qué no lo hicieron? Acá me dicen cosas fuertes que prefiero no decir". G-plus

“Se devolvieron los anillos. ¡Es la vida! Mejor Eli que no te casaste”, cerró, alentando este nuevo vínculo con la bella joven de 32 años, hija de un banquero, que trabaja en marketing para una empresa.