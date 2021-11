Paula Varela confirmó el explosivo rumor de romance entre Mario Guerci y Soledad Bayona: "Hace más de dos meses que están juntos"

Paula Varela reveló en Intrusos que Soledad Bayona y Mario Guerci estarían viviendo un romance desde hace un tiempo. La panelista contó también que las versiones que vincularon al modelo con Celeste Muriega serían tan solo una "jugada" de la pareja.

En la emisión de América, Paula leyó una información que le llegó antes del cierre del programa: “Sole Bayona no se casa, hace más de dos meses que están juntos y a Muriega la usaban de pantalla”.

Así, la panelista dio más detalles de este inesperado vínculo entre Bayona, Guerci y la polémica con Muriega. “Como ella es bocona y salió a decir ‘Mario me escribe’, era la pantalla. No me gusta chicos esto, qué fuerte”, sentenció.

CELESTE MURIEGA Y MARIO GUERCI NEGARON TENER UN VÍNCULO AMOROSO

Celeste Muriega y Mario Guerci negaron tener un vínculo amoroso tras enfrentar fuertes rumores de romance.

“Mi corazón está solo… ahora está solo. Y mi cuerpo también. Por ahora sigue solo”, aseguró la panelista de La Previa de La Academia (lunes a viernes 20 a 21 hs. por Ciudad Magazine).

Por su parte, el participante de ShowMatch también decidió aclarar los dichos que lo unen a Muriega: “Me pongo un poco nervioso. Estoy bárbaro y solo somos amigos. Just friends (Sólo amigos), ¿no?”.