Desde el lunes 22 de mayo, Paula Chaves está al frente de Pasaplatos Famosos, que dura dos semanas, consta de 11 capítulos y va de lunes a viernes a las 18.30 por el trece. "Es un programa divino, en un horario familiar", se entusiama la modelo, actriz y conductora.

Dieciséis famosos competirán por ser ganadores de la versión con celebrities del Pasaplatos que conduce Carina Zampini, de lunes a viernes a las 14.30, por la misma pantalla.

"El programa me llegó en el momento indicado. Porque tenía ganas de hacer un proyecto corto y que me dé posibilidades de estar mucho tiempo en casa", dice Paula en diálogo con Ciudad. "Para mí es importante estar en la crianza de mis hijos", detalla.

PAULA CHAVES, LOS PROYECTOS PROFESIONALES Y LA VIDA FAMILIAR

Madre de Olivia, que en agosto cumplirá 10 años, Baltazar (6) y Filipa (2), Chaves busca compatibilizar los horarios de grabaciones y la gira con Un plan perfecto (que el 9 de junio llega a Buenos Aires y coprotagoniza con su marido, Pedro Alfonso) para destinar tiempo a sus hijos.

“Ahora estoy trabajando full time pero si no estoy siempre en casa con los chicos, ocupándome de sus cosas. ¡Tres son un montón! Tengo la bendición de poder combinar mucho familia y trabajo", asegura.

El último fin de semana, Un plan perfecto se presentó en San Juan y Mendoza y los acompañó Filipa. "Los más grandes se quedaron en Buenos Aires haciendo pijamadas con amigos y primos. Antes estuvimos en Uruguay y nos fuimos todos en familia", cuenta.

"Queremos estar mucho tiempo en la primera infancia, que es tan importante", dice y confiesa que ha rechazado varias ofertas de trabajo por ese tema.

PAULA CHAVES Y LAS LUCES DE LA FAMA

A los 38 años, y con casi dos décadas de carrera, se siente querida y respetada. "Estoy en una etapa en la que tengo experiencia de vida como para valorar este cariño, el reconocimiento del público, el afecto. Lo valoro y lo disfruto muy conscientemente", explica.

¿Cómo cree Paula que consiguió ese cariño? Demora apenas unos segundos en contestar: "Siempre me mostré tal cual soy, una mina súper auténtica. Y es simple, para mí esto es un trabajo como el tuyo, o el que trabaja en un banco o la maestra de mis hijos. Cuando termino me voy al supermercado o a mi casa a dormir a mis hijos".

"Sentirse así, una laburante, es bueno para poder vivir la fama, el éxito o la popularidad sin creérsela cuando es muy fácil marearse. Yo agradezco tener los pies sobre la tierra. Y con lo que la vida me dio, que es un montón", añade.

PAULA CHAVES Y LOS TEMAS QUE LA ANGUSTIAN

"No soy una persona conflictiva", se define Paula Chaves cuando se la consulta sobre el perfil que eligió para su carrera. "Nunca me pasó de tener entredichos o cuestiones feas".

Días atrás, fue indagada sobre su actual relación con Zaira Nara: “No me gusta ventilar cosas que me duelen y me afectan. Es una relación que está en un impasse, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”, respondió Paula entonces.

"Lo paso mal. Me resulta incómodo. Uno lo explica una vez para calmar las aguas y que quede todo medianamente aclarado, pero después se replica todo el tiempo, y siguen repitiendo y repitiendo", sostiene Paula ante la pregunta de Ciudad.

"Yo prefiero no hablar más del tema porque me hace mal, me angustia, y siento que lo que quería decir lo dije y el resto pasa a ser algo de mi vida privada", responde.

PAULA CHAVES Y EL AMOR POR LOS ANIMALES

Cuando fue convocada para la conducción, los 16 participantes de Pasaplatos Famosos ya estaban elegidos. Una de las celebridades es Geraldine Neumann, quien hace días presentó en un video a India, la perra rescatada por Paula Chaves.

"Con Gegé somos amigas hace muchos años. Pueden pasar tres meses sin vernos pero cuando nos juntamos es como si no hubiese pasado el tiempo. Las raíces están bien cosechadas", afirma Paula, quien además está feliz por lo bien que ve a India, "la galguita".

Se sabe, otra de sus pasiones es buscar refugio para los perros en situación de calle: "Eso viene de familia: mi bisabuela y mi abuela rescataban perros, mi mamá y mi tía Rosa también lo hacen.

"Mi mamá, cada vez que íbamos al colegio, se volvía con algún perro en el auto y lo despulgábamos, le dábamos de comer y le conseguíamos algún hogar", recuerda.

"Hoy, gracias a las redes sociales es más fácil conseguir familias de tránsito. ¿Por qué voy a mirar para un costado cuando puedo salvarle la vida a un pobre perro que está en la calle?", se pregunta.

PAULA CHAVES, FELIZ CON PASAPLATOS FAMOSOS

Paula se muestra muy contenta con su nuevo proyecto laboral: "La primera semana es de admisión, donde los famosos cocinan para conquistar a los jurados, a los chefs que son Juan Gaffuri y Fabián Massey, y que deben conformar dos equipos de 6 participantes".

"En la segunda semana empiezan a competir los chefs entre sí, eligiendo a integrantes de su equipo que ejecuten las recetas", agrega sobre Pasaplatos Famosos. Y advierte: "Ojo, los chefs van a coordinar, pero no pueden ni tocar ni probar las comidas".

¿Fue elegida para este proyecto por su pasado en Bake Off Argentina? "Seguro que eso hizo que piensen en mí. Pero también es cierto que antes de Bake Off no había hecho ciclos de gastronomía. Por suerte, nunca me faltaron propuestas de trabajo", cierra.