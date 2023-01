Paula Chaves reveló si se juntaría con Zaira Nara y su ex, Facundo Pieres

Mucho se habló sobre cómo el romance de Zaira Nara con Facundo Pieres había resquebrajado la amistad de años de la modelo con Paula Cháves. La animadora dio un móvil con Socios del Espectáculo donde volvió a negar los roces con su amiga y se refirió a la posibilidad de que se reencuentren.

“Está todo bien, de hecho hablamos ayer con Zaira. Entre nosotras la dinámica sigue igual”, aseguró. “Hablamos como siempre, nunca se cortó nada. Hay dinámicas con hijos que están más que bien”, aseguró la esposa de Pedro Alfonso sobre la posibilidad de que la hermana de Wanda Nara la visite en Carlos Paz.

Mariana Brey en ese momento se despachó. “Pero si Zaira cae con Pieres, no le abrís la puerta”, lanzó, picante y Paula fue cauta. “Ya en temas personales no entro porque no es mi tema”, empezó diciendo.

PAULA CHAVES CONTÓ SI SE ENCONTRARÍA CON ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES

“De cosas que pueden llegar a pasar, después vemos. Nos vamos a ir acomodando y veremos cómo se da todo”, señaló la conductora, que podría llegar a conducir MasterChef, sobre la posibilidad de coincidir con su ex y su amiga.

“Está todo bien con Zai, es amiga de hace muchos años, es la madrina de Fili. Después cómo pueden llegar a suceder las cosas en un futuro, iremos viendo y nos iremos acomodando”, señaló.

“Fue hace muchos años mi relación con él. Iremos viendo cómo se da la vida”, concluyó.

