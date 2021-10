Paula Chaves recordó su traumática experiencia con un chile en Bake Off Argentina: "Me pusieron limón y sal para calmarme"

Este domingo en Bake Off Argentina el jurado compuesto por Pamela Villar, Damián Betular y Dolli Irigoyen pusieron a prueba a los participantes al ponerles como objetivo cocinar una torta bordada mexicana con flores. En el medio del certamen, Paula Chaves sorprendió al juez pastelero al contarle lo mal que la pasó la primera vez que probó un chile sin saber lo que era.

Todo comenzó cuando Betular y Chaves se acercaron a la estación de trabajo de Carlos, que había decidido hacer un bizcochuelo genoise, que tenía como ingredientes un chantilly de frutillas con tropezones de fruta picante, una ganache de chocolate y tequila y una cobertura de buttercream. Ante este panorama, la conductora quiso saber cómo se incorpora el picante al relleno, y el participante le señaló que tenía “unos chiles que puso en el abatidor para que se congelen”.

“Yo una vez toqué eso en una ensalada sin querer en un hotel y me metí la mano en la boca. Me metieron en la cocina y me empezaron a poner limón y sal para calmarme, así que es buen dato”, señaló Paula Chaves. “Tequila, limón y sal. ¿Tenés unos shots? Quiero que te vaya bien Chichen Itzá”, le dijo Damián Betular a Carlos, a quien bautizó así debido a que en una emisión anterior se animó a hacer una torta con forma de pirámide.