Paula Chaves se quebró al recibir a Nahuel, el joven que la ayudó con su hija en la autopista

El fin de semana, Paula Chaves vivió un angustiante momento en medio de la autopista Panamericana cuando su hija Filipa comenzó a convulsionar mientras iban de camino a una clínica por lo que la conductora le pidió ayuda a un joven motoquero que pasaba por allí.

Pero luego de este episodio, el joven se fue tan rápido que Paula no pudo siquiera darle las gracias, por lo que comenzó a buscarlo a través de las redes sociales hasta que dio con él y este lunes lo invitó a Cortá por Lozano, donde reemplaza a Vero por las vacaciones de invierno.

De esta manera, la conductora recibió al joven en los minutos finales de la emisión de este lunes y mantuvo con él una emotiva charla en la que hizo foco en la necesidad que tiene él de conseguir trabajo y en la confianza que se puede depositar en su persona.

EL EMOTIVO ENCUENTRO DE PAULA CHAVES Y EL MOTOQUERO QUE LA AYUDÓ CON SUS HIJOS EN LA AUTOPISTA

“Quiero pedir un fuerte aplauso para Nahuel, que fue mi salvador”, pidió Paula antes de que el joven pase al estudio. “Yo no te puedo decir otra cosa más que gracias”, insistió Paula, que presentó también a su madre, María Rosa, frente a cámara.

“Gracias por este hijo maravilloso”, le dijo Paula a la mujer, que se quebró frente a cámara de la emoción. “Nahuel me dijo ‘seguime’ y ahora me doy cuenta de que agarró una calle en contramano haciendo él de escudo para que pueda ir detrás de su moto y pueda llegar a la clínica”, agregó la conductora.

“En el momento eso no lo vi. Yo te vi la cara de desesperación y era como ver a mi mamá”, explicó Nahuel, que agregó que “fue lo primero que me salió” y que no reconoció a la conductora hasta que su madre le contó que lo estaba buscando a través de los medios.

“Logramos llegar a la clínica, donde me bajé como en las películas para abrir la puerta con una patada, pero antes de entrar con mi hija desvanecida, lo miré a los ojos, le di las llaves de mi auto y le dije que me quedaba mi hijo atrás, que lo baje a upa y me lo lleve para adentro”, recordó Paula.

“Y ahí apareció Nahui con Baltazar a upa. Me dijo ‘me dejaste con un tipo con casco, mamá. De corazón, gracias. Gracias por arriesgar tu vida por ir a contramano”, dijo Paula, quebrada, y recordó que el joven está buscando trabajo, y puso sus datos al aire para que lo puedan contactar.