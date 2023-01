Paula Chaves habló del romance de Zaira Nara y Facundo Pieres

Después de varios meses Zaira Nara y Facundo Pieres confirmaron su romance. El mismo día Paula Chaves dio una entrevista en Intrusos donde se refirió a los rumores de que se pelearon por el romance de la hermana de Wanda Nara con el ex de la conductora de Bake Off Argentina.

Incómoda por la consulta, en una nota que dio con Pedro Alfonso desde Carlos Paz, habló del vínculo sin entrar en detalles. “Está todo más que bien. No quiero decir nada porque después lo leo y digo, ¿para qué hablé? Pero está todo más que bien, fue hace muchos años”, señaló.

“Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta. Y no son temas míos, entonces como que prefiero no opinar”, dijo.

PAULA CHAVES CONTÓ CÓMO ESTÁ HOY SU VÍNCULO CON ZAIRA NARA

Divertida, Paula aprovechó que su hija Filipa le pidió en plena móvil que le dé la teta. “Es perfecto este berrinche en este momento”, bromeó.

Mientras que Pedro apoyó las palabras de su esposa. “Está todo bien. Zaira es madrina, es amiga, es vecina y está todo bien”, señaló.