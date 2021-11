Paula Chaves habló por primera vez del escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez: "Horrible, me apena mucho todo"

Paula Chaves habló por primera vez del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi por la infidelidad con la China Suárez. En su visita a Cortá por Lozano, la modelo fue tajante al referirse a la polémica que involucró también a su gran amiga Zaira Naray su marido, Jakob von Plessen.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo la conductora de Bake Off Argentina en la emisión de Telefé.

Luego, Vero Lozano le consultó si ella es más amiga de Zaira o de China Suárez y Paula contó por qué Nara es más cercana que la actriz: “Zaira es la Madrina de mi hija y yo la amo”.

“Y de la China buena onda pero no eras tan amiga, era otra relación”, continuó indagando la conductora del programa pero esta vez la pareja de Pedro Alfonso cerró el tema al asentir en silencio.

PAULA CHAVES CONTÓ CÓMO ESTÁ ZAIRA NARA TRAS EL ESCÁNDALO DEL WANDA GATE

Paula Chaves habló de Zaira Nara después del escándalo que protagonizaron Wanda, Mauro Icardi y la China Suárez y contó cómo está.

“¿Zaira está bien? Porque habían dicho que se había peleado...”, le consultó Vero Lozano a la invitada, quien aseguró: “Zaira está muy bien, está bárbara”.