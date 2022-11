Paula Chaves habló de los dichos de China Suárez sobre el final de su amistad: "Siempre se lo liga conmigo, así que prefiero no hablar"

Que Paula Chaves fue amiga de China Suárez está claro, pero la relación se terminó hace un año a raíz del escándalo por el affaire de la pareja de Rusherking con Mauro Icardi, y la esposa de Pedro Alfonso blanqueó su incomodidad cuando le preguntaron por su otrora compinche.

"Siempre se lo liga conmigo. Entonces, prefiero no hablar", se despegó Paula de las polémicas de la China en una nota con Socios del Espectáculo.

Entonces, Chaves dejó escapar su molestia con Suárez por sus declaraciones en La Peña de Morfi: "Siempre como que ella da una nota, que pobre, tal vez no sabe qué decir. Siempre contesta esto de 'me quedé con los que me importaban, no los que no importaban'. Y siempre soy yo la que cae en que no".

Al final, Paula Chaves descartó que sea necesario que China Suárez haga un mea culpa: "No, ya está. (…) Nunca tampoco fui de su círculo íntimo".

PAULA CHAVES REVELÓ CUÁNTO LA AFECTA EL REBOTE MEDIÁTICO DE CHINA SUÁREZ

"Estoy harta de ver mi cara, pero no porque reniegue de la prensa porque estoy en esto hace mil años, pero a mí de verdad me pone mal estar en los portales", se sinceró Paula.

"No quiero ni siquiera decir porque juro que veo una nota y me agarra taquicardia. No estoy acostumbrada. Capaz que del otro lado sí esté más acostumbrada a los medios, pero a mí me hace mal. Lo sufro", concluyó Paula Chaves con un sutil palito para China Suárez.