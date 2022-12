Paula Chaves fue a navegar con Pedro Alfonso, sus hijos, su hermana Delfina Chaves y su papá: "Día en familia"

Paula Chaves regresó de las vacaciones que se tomó con Mery del Cerro y sus hijos en Brasil. Contenta por estar de nuevo en Buenos Aires, celebró el reencuentro con los suyos organizando un día de navegación en familia.

La conductora fue a navegar con su marido, Pedro Alfonso, sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, su papá y su querida hermana, Delfina Chaves, a quien fotografió mimando a sus sobrinos, con quien tiene una fuerte relación.

Muy contenta por esta tarde con los suyos inmersa en la naturaleza, Paula hizo eco de las fotos más lindas que ilustran este día especial. "Mis bebés, ¡día en familia!", exclamó, feliz.

LA REACCIÓN DE MERY DEL CERRO CUANDO LE PREGUNTARON POR LA CHINA SUÁREZ

Mery del Cerro reaccionó incómoda cuando le preguntaron en una entrevista para Intrusos por China Suárez.

“Los conflictos de otros no tienen que ver conmigo, yo siempre quedo en el medio de un montón de cosas y son temas de las otras personas”, dijo la modelo.

“¿Tiene que ver con la China?”, le preguntó entonces el cronista y la actriz dijo: “No, por eso digo, estoy harta de que me pregunten por eso. Está todo bien con todos, a mí no me gusta tener conflictos con nadie”.