Paula Chaves contó que es hipocondríaca y dio detalles de un angustiante episodio: "Estuve cuatro días sin salir del cuarto"

Con una larga carrera en el medio artístico, Paula Chaves contó por primera vez en televisión que es hipocondríaca, condición que la lleva a obsesionarse con las enfermedades, y dio detalles de cómo padece esta problemática.

"Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado", le dijo la conductora y modelo al Pelado López en Juego chino.

Luego continuó: "Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma. De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado".

"Soy hipocóndrica declarada, no medicada", aclaró, consiguiendo instantánea empatía por el conductor del programa, quien asumió sufrir la misma problemática.

DOS EPISODIOS QUE ANGUSTIARON A PAULA CHAVES

Producto de la hipocondría, Paula Chaves relató dos momentos en los que no contuvo el llanto, vinculados a la salud de sus hijos, Olivia y Baltazar, y de su marido, Pedro Alfonso.

"Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro. La paso para el traste", contó la conductora.

Acto seguido, ilustró su hipocondría, con otro ejemplo: "Un día Pedro me llamó por videollamada y me dio que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema".