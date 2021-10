Paula de Bake Off Argentina presentó una torta que cuenta su historia de vida: "En marzo me detectaron un tumor en el cerebro"

Bake Off Argentina se acerca a su final y la competencia se pone muy dura para los participantes, que además van dejando traslucir sus propios problemas e historias de vida. Tal es el caso de María Paula Paternoster (29), que este lunes cocinó una excelente torta galesa y reveló que en marzo le detectaron un tumor benigno en el cerebro.

La participante se acercó a la mesa del jurado con un bizcochuelo de limón más torta galesa de naranja con arándanos rojos, castañas y maní con crema vegetal y reveló porqué cocinó esa especialidad. “Es una torta que yo creo que nos debemos con mi familia. Venimos de unos meses muy complicados. En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisario. Es benigno, pero eso desencadena problemas hormonales como infertilidad, menopausia temprana”, le contó al jurado la participante, que es empleada administrativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Todo esto me lo dijeron en una llamada de veinte minutos, que fue bastante difícil de procesar. Y ahí le metí un montón a la pastelería. Y en este camino, la ciencia no siempre tiene respuestas cortas, y fui a una persona que me dijo ‘vos sos una ganadora’ y me dijo que me anotara en Bake Off, porque tenés todo para ganar”, recordó Paula con lágrimas en los ojos. “Y abrió la inscripción, mandé el video y al día siguiente me llamaron para que esté acá, así que estoy muy feliz y muy orgullosa también”, agregó.

“¿Te guardaste esto todas estas semanas? No solamente es cansancio sino también este proceso”, quiso saber Damián Betular. “Sí, a veces me dan dolores de cabeza, hay días en los que tengo muy baja energía, migrañas… Pero yo vine muy enojada con muy cuerpo porque sentía que no iba al poder pero toda esta experiencia sirvió para amigarme conmigo misma. Son muchas obras, mucha presión, y correr hasta el abatidor y volver, y estar bien es un logro tremendo”, concluyó Paula.