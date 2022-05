Patricia Sosa se metió en las polémicas por Locho en El hotel de los Famosos: "Se ve lo peor de la gente"

Locho Loccisano se cruzó fuerte con los participantes de El Hotel de los Famosos, tuvo que ser atendido por los médicos en plena gala de eliminación y Patricia Sosa, atenta a lo que sucedía en pantalla, dio su fuerte opinión.

La cantante publicó en Instagram un video de Locho en la gala de eliminación en el que revela a quien votaría para que dejara la casa y Patricia hizo un picante análisis sobre lo que ve en el reality.

"¡Esto es tremendo! Se ve lo peor de la gente. Que ganen los buenos y NO A LOS GARCAS. Que eso de LA FAMILIA... Pobres... Son impresentables. No saben jugar solos. Y el que necesita de otros para salir adelante no sabe nada de nada. Las malas yuntas, el complot, la corrupción llenarle la cabeza a los demás... ¿Será el fiel reflejo de la sociedad? Qué feo", expresó la artista, indignada.

LA BRONCA DE PATRICIA SOSA TRAS LA VICTORIA DE LOCHO LOCCISANO

Al confirmarse que Locho seguirá en carrera en El Hotel de los Famosos, Patricia posteó otro clip de dos participantes "cuchicheando" y fulminó estas actitudes que se dan en la casa.

"Ganó Locho, ¿y estos? ¿Qué dicen? Traman, cuchichean, se sienten superiores y poderosos. Pobres", cerró, indignadísima.