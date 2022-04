Pato Galván se transformó en el nuevo eliminado de El hotel de los famosos: "No me importa si no me recuerdan mañana"

Tras una semana demasiado larga para él, Pato Galván quedó eliminado de El hotel de los famosos luego de que Walter Queijeiro le ganara en el “desafío de la H”.

Galván llegó a la competencia muy sentido físicamente ya que la semana pasada sufrió un desgarro en un desafío de fútbol que organizó en el hotel el Turco García y luego fue nominado por sus compañeros en el “todos contra todos”.

La competencia se caracterizó por la caballerosidad que demostraron ambos contendientes, y que contrastaba con la actitud de Chanchi Estévez y Alex Caniggia, que urdieron la estrategia que llevó a los dos periodistas a competir por la permanencia en el reality.

PATO GALVÁN QUEDÓ ELIMINADO DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Finalmente, Pato cedió físicamente y la prueba quedó casi servida para Queijeiro, que retiró la tarjeta que le aseguraba la continuidad. “¿Cómo te gustaría que te recuerden?”, le preguntó el Chino Leunis a Pato Galván cuando el periodista se acercó a reconocer su derrota.

“A mí no me importa que me recuerden acá mañana. Sí con algunos me gustaría verlos cuando salga. Bueno, con Alex ya dijimos, empieza en City Bell y no sé dónde termina, porque vivimos cerca”, señaló el periodista sobre el joven, con el que solía hablar de fútbol. .

“Chanchi, me voy con un gusto feo con vos, esperaba conocer al Maxi del que se enamoró Sabrina, igual ojalá nos veamos afuera”, cerró Pato, respecto al exfutboista, al que muchos apodaron “El padrino”, en relación a los manejos que hace para lograr salir indemne de las galas de nominación.