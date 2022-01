Una pastelera denunció a Ricky Montaner y Stefi Roitman: "Querían una torta de cinco pisos por canje"

Pese a la felicidad con la que vivieron Stefi Roitman y Ricky Montaner en su casamiento, en Intrusos dieron a conocer detalles de la denuncia que hizo una pastelera al ser contratado por la pareja para hacer la torta y que, finalmente, las cosas no terminaron como se esperaba.

“Hay una historia secreta de la torta de la boda que aquí vamos a revelar. Hubo una querida instagramer que se dedica a la repostería, que fue buscada y a clavaron. La cuenta en cuestión de Carol Cakes & Desserts en Instagram denunció en su cuenta lo siguiente: “Me pasan el modelo de la torta”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

“Es una torta de buttercream (que yo no hago), por ende no sabía cómo iban a reaccionar esas florcitas sobre a torta forrada en pasta. ¡Aunque lo sospechaba! Las tortas con buttercream van a la heladera, por eso las flores se la bancan mucho más. Las tortas forradas no van a la heladera”, agregó.

"Hay una historia secreta de la torta de la boda que aquí vamos a revelar. Hubo una querida instagramer que se dedica a la repostería, que fue buscada y a clavaron". G-plus

Luego, continuó leyendo el descargo que Carol plasmó en las redes con fotos que prueban sus palabras: ¡En fin, empecé a buscar proveedores de esas flores por todos lados! Dudé un poco porque con los canjes, uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero dije ‘bueno, digo que sí y lo hago por mí y para mí. Después que sea lo que Dios quiera’. De última, quedará en mi mente que le hice la torta a un Montaner jajaja”.

“A todo esto, suspendí unas cosas que tenía que hacer en la semana. A todo esto yo, lo que le había ofrecido por canje, era una torta con los dos pisos de abajo comestibles y los dos de arriba falsos. No iba a hacer una torta de cuatro, cinco pisos completamente comestibles ni mamada. Me parecía que ya era arriesgarme demasiado para un canje”, añadió, sin vueltas.

Más sobre este tema Ricky Montaner posteó una romántica foto de su noche de bodas con Stefi Roitman

Y cerró, tajante: “A todo esto, después me dijeron que querían una torta para la mitad de los invitados, o sea, 160. 160 porciones. Ok. ¿Quieren saber cómo terminó? Con una clavada de visto así de grande”.

¡Tremendo!