El pase de factura de Jimena Barón a Lizardo Ponce por dejarla plantada en Haloween: "Lo esperé hasta las dos y cuarto de la mañana"

Este fin de semana se festejó Halloween a nivel mundial y muchos argentinos se plegaron recorriendo las calles disfrazados de los más variados personajes, salvo Jimena Barón, que se comió un plantón de Lizardo Ponce. Pero la venganza se transformó en un plato frío para la jurado de La Academia de ShowMatch ya que el influencer tuvo que salir a la pista este lunes, ocasión que ella aprovechó para echarle en cara su pésima actitud de no contestarle sus llamados.

“No tuvimos fin de semana, pasaron cosas”, le contestó Lizardo Ponce a Marcelo Tinelli cuando éste le preguntó si había salido con Jimena como hace casi todos los fines de semana. “Disculpá, vos decís que lo viste salir todo el fin de semana, pero que no lo viste conmigo. ¿Le querés preguntar por qué?”, le señaló Jimena al conductor, mientras Ponce aseguraba que “se quedó dormida”.

“Estoy indignada. Yo esperé hasta las dos y cuarto de la mañana vestida de Woody, la vaquerita estúpida de Toy Story. Lo dejé a mi hijo con la señora que me cobra una fortuna los sábados, y él sabe lo que me cuesta. Ya me parece una estupidez disfrazarme a los 34 para ver si alguien me chamulla o me quiere chapar”, se quejó Jimena.

“Me quedé dormida hasta las dos y cuarto con los lentes de contacto y los ojos me quedaron en compota. Y el señor se demoró haciéndose un maquillaje, ya es el tercer día que se disfraza, y él es grande también. Parece chico, pero tiene 32 años, y se colgaron, él y todo el grupo del chat, y me dejaron hasta las dos y cuarto, que me quedé dormida en un sillón porque nadie me contestaba el teléfono”, agregó Jimena Barón sobre el plantón de Lizardo Ponce.