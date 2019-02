"En este libro no hay filtros ni reparos, no hay intermediarios, ni símbolos estandarizados. Quiero ser lo que ves cuando realmente mirás, la Calu íntima". Estas son las palabras que usa Calu Rivero para su autobiografía, un libro que edita editorial Planeta y que recoge algunos de los momentos más importantes de su vida. ¿El detalle? Su libro no tiene título y en su lugar hay una línea con un paréntesis que propone “Poner título aquí”.

La autobiografía, que saldrá a la venta este viernes, tiene desde su infancia en Recreo, Catamarca, hasta sus comienzos en la actuación, la relación que tiene con su familia y hay un capítulo dedicado a la traumática y dolorosa experiencia que vivó con Juan Darthés, que desembocó en una denuncia. “No era ficción, me estaba sucediendo en realidad”, es el nombre del capítulo en el que recuerda su desagradable experiencia.

Mirá la curiosa estrategia de Calu Rivero para el título de su autobiografía.