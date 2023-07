Los participantes de MasterChef recibieron su Martin Fierro: las divertidas ternas

A pocos días de que se viva una nueva entrega de los premios Martín Fierro, en MasterChef realizaron su propia gala con Verónica Lozano como invitada de lujo. De esta manera, junto a la conductora, los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui premiaron a los participantes ante la atenta mirada de Wanda Nara.

Éstos fueron las divertidas ternas con sus respectivos galardonados en el programa de Telefe:

Mejor peinado de la temporada: Daniela Kompel

Mejor desorden de mesada: Rodrigo Salcedo

El más malhumorado: Rodolfo vera Calderón

Mejor bailarín: Antonio López

El más reflexivo: Aquiles González Sviatschi

Mejor intérprete de canción italiana: Silvana Díaz

Cocina bilingüe: Estefanía Herlein

¡Noche de gala en MasterChef!

EL ATAQUE DE LLANTO DE ANTONIO LÓPEZ EN PLENO DESAFÍO EN MASTERCHEF

Los nervios, la adrenalina y el fuerte deseo de llegar a la final de MasterChef, le jugaron una mala pasada a Antonio López, quien no pudo evitar romper en llanto en pleno desafío para superar las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Donato de Santis.

“Ay, me siento re mal”, atinó a decir el participante, antes de quebrarse. Al verlo, Silvana Díaz se preocupó por su compañero y no dudó en consolarlo: “¿No querés cocinar? Te bloqueaste, amor. Sí, ya sé, es feo. Bueno, poné la mente en blanco y arrancá de a poquito”.

“Me parece que hoy, Toni está muy sobrepasado por algunas situaciones. Necesita un abrazo y necesita bajar un cambio. Él está al lado mío, así que no me voy a hacer la distraída”, agregó Silvana, a solas, ante las cámaras. Y Antonio, cerró, sincero: “Lo de la noche anterior no me deja cocinar tranquilo”.