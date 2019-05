El participante de Genios de la Argentina que sueña con traer a su papá a la Argentina: "Vive en Colombia y hace dos años que no lo veo"

La pasión por la música la lleva en la sangre. Así lo contó Santiago Duarte, el joven de 13 años y oriundo de Mendoza, que también quiso compartir con el público de Genios de la Argentina su historia de vida.

"Empecé a cantar a los 5 años porque mi papá cantaba antes. Y hace cuatro años fui a una escuela y me gustó. Es algo que me apasiona y me gusta. No puedo explicar lo hermoso que se siente cantar", contó el mendocino, ante la multitud que se hizo presente en el escenario de Santiago del Estero.

Fue entonces que, indagado por su papá, Santiago se quebró: "Él fue el que me empezó a enseñar cómo cantar, cómo hablar frente al público, y eso fue lo que me llevó más adelante para seguir cantando. Vive en Colombia y hace dos años que no lo veo".

Ante la emoción del participante -que cantó No me doy por vencido, de Luis Fonsi- Marcelo Tinelli tomó la palabra: "Quiero decir que su sueño es que su papá, Pablo, que vive en Colombia, pueda regresar a la Argentina a vivir con él. Eso es lo que más desea. Ojalá que si nos está viendo, puedas venir para estar con tu hijo y cantar algún día con él".

El concursante sólo sacó 29 puntos, uno menos de los que necesita para continuar en el certamen. Sin embargo, el conductor reveló que todos los menores que no pasen, van a tener la posibilidad de presentarse a un repechaje.