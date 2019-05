El participante de Genios de la Argentina que lloró durante toda su presentación: el motivo de sus lágrimas

Bruno Correa se conmovió en medio del estudio mientras entonaba No me doy por vencido , de Luis Fonsi .

Son muchas las emociones que atraviesan el cuerpo de los participantes que se presentan en el estudio de Genios de la Argentina. Y en el caso de Bruno Correa, la compañía de sus familiares en la tribuna logró tocar la fibra más íntima de su corazón.

El niño salteño entonó No me doy por vencido, de Luis Fonsi. Y mientras generaba ternura entre los jurados y el público, Bruno no ocultó su emoción y dejó caer varias lágrimas durante su interpretación.

Al finalizar, Marcelo Tinelli le dio un cálido abrazo y le sdecó las lágrimas: "Me emocioné porque están todos mis primos ahí (en la tribuna)", admitió Correa, feliz de haber podido realizar su performance cerca de sus seres más queridos.