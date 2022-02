El participante de Bienvenidos a bordo que hizo bailar a todos al presentarse como el doble de Pablito Ruiz

Guillermo, un participante oriundo de Hurlingham, se llevó la atención de todos los presentes en Bienvenidos a bordo al presentar una coreografía al ritmo de Pablito Ruiz, de quien aseguró ser su doble.

El concursante le imprimió mucho humor a su participación y generó que tanto Laurita Fernández como Hernán Drago se acerquen al centro del estudio donde el joven los deleitó con una improvisada coreografía.

“Me dicen que me parezco a él hace muchos años. Me anoté yo. Yo no me veo tan parecido, pero todos me dicen que soy parecido y hasta me confundieron. Soy un cantante y canto desde muy chico”, fue la pista que había dado Guillermo antes del show que dio en la pista.

LA REACCIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ AL VER A UNA PARTICIPANTE DE BIENVENIDOS A BORDO IGUALITA A ELLA

Luego de que varios participantes de Bienvenidos a bordo participaran en la puerta de los Parecidos por sus rasgos similares con distintas reconocidas figuras, Laurita Fernández se sorprendió al ver a una joven ¡igualita a ella!

Se trata de Yamila, una concursante oriunda de Tigre que reconoció que muchas personas la vieron muy parecida a la conductora: “Me daba mucha vergüenza venir y mi mejor amiga me anotó”, comenzó diciendo.

Fue entonces que, tras tirar nombres de algunas cantantes, Laurita le hizo la pregunta de rigor: “¿Sos yo?”, indagó. Y al ver la respuesta afirmativa de la mujer, la presentadora del ciclo de eltrece pegó un grito que fue seguido por un ataque de risas.

"Encontré a mi doble en el mundo", cerró Laurita Fernández, quien le pidió a Yamila que haga distintas poses frente a cámara junto a ella, lo que logró que todos los presentes encuentren grandes similitudes con la invitada de la tarde.