Un participante de Los 8 escalones del millón ganó por segunda vez pero se retiró del juego: "Hasta acá llegué, no soy ambicioso"

En medio de la felicidad por haberse ganado el segundo millón en Los 8 escalones del millón, Matías Hernández sorprendió al compartir sus deseos de abandonar el programa.

“Él es vendedor de sahumerios en el colectivo 184, hace 25 años. Está por recibirse de profesor de Historia. Quiere trabajar en escuelas, vive en un hotel en Palermo, pero va a alquilar algo”, detalló Guido Kaczka.

“Con el segundo millón dice que es para un tratamiento odontológico, contestó bien el 90 por ciento de las preguntas, es el gran ganador, dos millones”, agregó el conductor.

Fue entonces que Guido pensó que el joven iría pr su tercera chance: “Hoy a la noche, cuando se cumplan 24 horas que llegaste a Los 8 escalones, está la segunda edición, sería por los tres millones”.

Pero Matías se negó: “La verdad, no me voy a quedar, hasta acá llegué, suficiente. No soy demasiado ambicioso. Yo sé que no se abandona un éxito, pero bueno. La cabeza no me da más”, cerró, dejando su lugar a quien fue la otra finalista.