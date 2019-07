A los 49 años, Paola Krum luce una esbelta figura y tersa piel. Muchos de sus seguidores apostarían que su imagen es el resultado de una estricta y balanceada dieta. Nada más lejos de la realidad.

La actriz sorprendió a todos al revelar su insólita rutina alimenticia. "Yo no como ni frutas ni verduras", comenzó Krum en Morfi, todos a la mesa. Incrédula, Zaira Nara no salía de su estupor: “¡Pero eso es todo lo sano! Aparte tenes una piel y cuerpo espectacular".

Entonces, la actriz aclaró el motivo. "Me caen mal... Y como fideos, arroz… Me encanta el pan y los sandwiches A mí me gustaría comer verduras, pero no puedo. Tampoco jugos. Sí proteínas, carne, pollo, pescado", detalló y aclaró que las únicas frutas que come son la banana y la papaya.

"El sushi es mi comida preferida", completó Paola, entre risas, ante la mirada atónita de todos en el ciclo de Telefe. "Esperá... la gente te va a copiar y van a terminar todos como una bola", cerró la escena Zaira, con una carcajada.

