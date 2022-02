Pampito reveló la reacción de Benjamín Vicuña y China Suárez al ver a los fotógrafos en Ezeiza: "Se separaron"

El reencuentro de China Suárez y Benjamín Vicuña en el aeropuerto de Ezeiza fue objeto de un minucioso análisis por parte de Pampito, ya que fue registrado por las cámaras de Ciudad.

"La China y Vicuña hablaban de lejos, y me parece que no tiene que ver con una mala relación entre ellos, si no que no querían dar la foto de ellos cerca y dar que hablar", razonó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

"Dicen que fue instantáneo. Que cuando se dieron cuenta que estaban los fotógrafos, que estaban escondidos lejos, ahí nomás empezaron a separarse. Vicuña hablaba por teléfono y se alejaba y le hablaba de lejos a la China", continuó.

Ahí, Estefanía Berardi acotó: "Me dijeron que Benjamín estaba un poquito emocionado".

A lo que Pampito coincidió: "A Benja lo vieron un poquito tristón por la despedida, porque sus hijos se van unos cuantos días. Estaba conmovido por eso, y porque ayer era el cumpleaños de Magnolia (4)".

CÓMO FUE EL CARA A CARA DE CHINA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA

En ese mismo segmento del programa, Pampito dio detalles del encuentro entre Benjamín Vicuña y China Suárez, quien además fue con Rufina Cabré (8).

"Benjamín llegó primero que la China, la tuvo que esperar un ratito. Y que cuando se dieron cuenta que había fotógrafos, claramente ellos dos no quisieron acercarse mucho. Fíjense que las imágenes que hay son de ellos dos de lejos", explicó el periodista.

"Ayer la China se Iba con sus hijos a Miami, van a ir a Disney y tiene compromisos laborales", detalló.

"Ayer era el cumpleaños de Magnolia, y Benjamín estaba con ella y Amancio (1 año y medio). Entonces, fue a llevarle a los chicos a Ezeiza para que la China pueda viajar", cerró Pampito.