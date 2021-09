Pampito reveló el íntimo motivo del quiebre de Rocío Marengo contra Eduardo Fort en La Academia: "Ella sentía ganas de ser mamá"

Pese a obtener un gran puntaje del jurado de La Academia, Rocío Marengo sorprendió al romper en llanto y hacer catarsis contra Eduardo Fort, su pareja hace 8 años. Con el tema resonando en los medios, Pampito reveló el íntimo motivo del visceral descargo de la participante.

"Esto lo cuento porque ella lo contó públicamente, en su momento, pero otra de las cosas por las que Marengo está dolida es porque le gustaría ser mamá. Ayer en un momento dijo 'yo Ya tengo tantos años, apuesto a esta pareja'", dijo el panelista de Mañanísima, el programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas.

"Esta explosión no fue de una noche para la otra, es de algo que Marengo viene acarreando hace años", agregó Pampito, poniendo sobre la mesa otro de los dolores de Rocío, el deseo no cumplido de ser madre aún con su actual pareja.

Rocío Marengo explotó contra Eduardo Fort en la pista de La Academia por su falta de apoyo

El martes pasado, Rocío Marengo dejó de lado el resguardo con el que siempre habla de su pareja, Eduardo Fort, e hizo un fuerte descargo en su contra en la pista de La Academia, en donde rompió en llanto.

"Estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya… ¡Estoy harta! ¡Repodrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer desde hace ocho años, y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?", expresó Marengo, sin filtro y visiblemente angustiada.

"Me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir y se fue a los EE.UU. un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna, y no es capaz de venir. Entonces, me da lo mismo Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia, ¿no querés venir? Chau, flaco. Vos preséntame un candidato, estoy hasta acá. Hasta acá. No hago más que remar en mi vida sola", agregó Rocío, bajo la empática mirada de Marcelo Tinelli y todos los miembros del jurado, quienes se conmovieron con su descargo.