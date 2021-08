Pampito, muy picante por el programa especial que conducirá Virginia Gallardo sobre su historia con Ricardo Fort: "Es una caradura"

Pampito criticó duramente a Virginia Gallardo por el especial que conducirá en América sobre su historia con Ricardo Fort. En Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), el periodista trató de "caradura" a la panelista de Intrusos por este programa que hará sobre el millonario después de negarse a aparecer en la serie sobre su vida.

“Lo de Virginia Gallardo me parece un poco caradura por su actitud. Ella lloró en cámara diciendo que no quería participar de la serie de Ricardo Fort porque no quería recordar ese momento, que no la nombren y que no quiere tener más nada que ver con esa historia”, comenzó diciendo el panelista en la emisión matutina de Ciudad Magazine.

Más sobre este tema En medio del escándalo por la serie, Virginia Gallardo conducirá un especial sobre Ricardo Fort: "Lo vamos a disfrutar a mi manera"

Por eso, Pampito se mostró en total desacuerdo con esta nueva decisión de Gallardo: “Ayer Pía Shaw contó que va a realizar unos especiales en América conducidos por ella, en el que va a relatar su historia con él, lo confirmó ella anoche. Está en todo su derecho de hacerlo pero… ¡es una caradura!”.