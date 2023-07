Pampito, a fondo sobre el cruce de Cinthia Fernández y el Negro Oro: "Ella no lo respeta"

Ayer Cinthia Fernández y Oscar González Oro tuvieron un chispazo en el aire cuando en Nosotros a la mañana se cruzaron por un entrevistado. El animador está conduciendo el ciclo que dejó el Pollo Álvarez y Pampito lanzó una filosa opinión.

“El Negro es bravo en todos lados, en la radio y en la tele”, aseveró, en Intrusos mientras Marcela Tauro defendía al animador. “Nosotros también somos difíciles porque es difícil callarnos”, afirmó.

Mientras que el panelista dio su visión. “Cinthia no lo respeta al Negro. Perdón, Cinthia, no te enojes”, aseveró. “Lo digo yo. Como sabe que es un conductor pasajero que va a estar dos semanas nada más. No lo respeta. Ella está esperando a Fabián Doman”, en alusión a la vuelta del conductor al programa que encabezó desde 2014 al 2018.

Foto: Captura de TV

CINTHIA FERNÁNDEZ FULMINÓ A LA MADRE DE MATÍAS DEFEDERICO POR BURLARSE DE LAM

Yanina Latorre compartió en Twitter el tremendo descargo de Ana Frascino, madre de Matías Defederico y exsuegra de Cinthia Fernández, contra LAM por no haberse llevado estatuillas en los premios Martín Fierro 2023.

"Se creían que ganaban y el sorete del conductor y la cacatúa perdieron... No se la bancan, no sos el uno, ni cerca, sos la tía Tota del barrio", escribió la mujer, comentario que no pasó desapercibido para Yanina, quien hizo eco del mismo.

Indignada, Cinthia citó el violento descargo de su exsuegra y la fulminó. "Qué desagradable la vieja tres ravioles... Ya que le sobra el tiempo para ver TV por qué no se pone a laburar para ayudar al hijo a pagar los 40 mil dólares que debe en alimentos", sentenció Fernández, redoblando la apuesta. ¿Recibirá respuesta?