Pampito se descompuso en vivo y fue atendido por el médico: "Me fui al baño a vomitar; me dio asco el té"

Un malestar estomacal le jugó una mala pasada en vivo a Pampito: el panelista de Mañanísima estaba desarrollando una información con Estefi Berardi y Matías Alé y le dieron ganas de vomitar.

Más sobre este tema Picante crítica de Pampito a Rodrigo de Paul por no blanquear el romance con Tini Stoessel

“Me dio asco el té”, dijo Pampito, mientras dejaba por unos minutos el ciclo de Carmen Barbieri para recibir la atención del médico.

PAMPITO SE DESCOMPUSO EN VIVO

Pampito: -Estoy desconcentrado. Córtenme el micrófono. Me dio asco el té…

"Estaba hablando y me empezó a agarrar náuseas. Fui al baño a vomitar. Perdón, es un asco lo que estoy contando, pero me dio asco el té". G-plus

Estefi Berardi: -Cosas que pasan en el vivo. Se sintió mal.

Matías Alé: -Casi se nos desmaya Pampito. Estábamos en el aire. Está con el médico.

Pampito (tras volver al programa): -Me da vergüenza. Parece teatro. Tomé té y me dio asco. Estaba hablando y me empezó a agarrar náuseas. Fui al baño a vomitar. Perdón, es un asco lo que estoy contando, pero me dio asco el té. Estoy bien. Estoy vivo, que no se preocupe mi familia que me estaba escribiendo.