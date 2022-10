Pampito cuestionó a L-Gante por la canción que le dedicó a Wanda Nara: "Le metemos bala"

El tema que L-Gante le dedicó a Wanda Nara quedó bajo la lupa de Pampito, quien lo repudió sin filtros luego de analizar la polémica letra.

"El tema me encanta. Pero le metemos bala significa le metemos bala", se plantó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Entonces, el periodista continuó enfático poniendo de relieve el trasfondo de la poesía del jurado de Canta Conmigo Ahora: "Lo mismo que dice no sé qué de la María. ¿Me van a decir que María era una vecina? No, la María es la Marihuana, chicos. Qué estamos queriendo decir…".

Al final, Pampito se defendió de las chicanas de Estefi Berardi y Carmen Barbieri, pero sostuvo sus críticas: "No parezco un señor abuelo renegado. No me pongan en la vereda de enfrente, a mí también me encantó la canción. Tiene toda la onda, lo que digo es que L-Gante tiene letras polémicas".

PAMPITO IRONIZÓ AL CRITICAR EL TEMA QUE L-GANTE LE DEDICÓ A WANDA NARA

Por otra parte, Pampito se indignó por las fuertes frases de L-Gante en el tema que le dedicó a Wanda Nara.

"Le metemos bala es le metemos bala. ¿Me están cargando? ¿Quieren interpretar a L-Gante?", protestó el periodista cuando Estefi Berardi le explicaba que en realidad significaba "vamos para adelante".

"Habla de la María y de las balas. ¿Qué significa la María ahora? (…) ¿Y cuando dice sos adictiva como la maría que me fumé?", cerró Pampito contra L-Gante, despertando el "horror" de Berardi.