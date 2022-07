Pampito cruzó filoso a Estefi Berardi en vivo: "Te ponés en una actitud pedante"

El ida y vuelta que tuvieron Karina Iavícoli con Estefi Berardi, por la supuesta versión de que el exmarido de María Fernanda Callejón salía con la novia de Iván Noble, derivó en un encontronazo de la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) con Pampito.

“No fue un consejo, yo lo que dije es que a veces la podemos pifiar y está bueno reconocerlo. Yo lo hago”, aseguró Estefi, luego de desmentir a Karina por su información. “Quizás no le pifió. No sabemos”, intervino su compañero. “Vamos por partes”, lo interrumpió ella, mientras intentaba explicar la situación y él se molestó.

“No te pongas en Maestra Ciruela porque te ponés en una actitud un poco pedante. De verdad te lo digo”, lanzó, filoso. “Un poquito estás en Maestra Ciruela estás últimamente”, le metió fichas Carmen Barbieri, haciendo que ella lance un irónico “me re importa”.

Pampito: "Lo que le hace ruido a tus compañeras es que vos te pongas a juzgar al otro. Para mí en lo que fallás es cuando vos le empezás a contar las costillas a los otros". G-plus

EL TENSO MOMENTO DE ESTEFI BERARDI Y PAMPITO EN MAÑANÍSIMA

“Karina dice que Martina es la que chateaba con el ex de Callejón y Martina me llamó para decirme que ni siquiera lo conocía a Ricky y que conocía a Callejón de la tele”, se defendió la exfigura de Combate, quien ya había tenido fuertes cruces en LAM con las “angelitas” y Pampito las defendió.

“Lo que le hace ruido a tus compañeras, a Pía Shaw y a Iavícoli que son excelentes profesionales, es que vos te pongas a juzgar al otro. Vos podés dar la campana de esta chica y le podés creer a esta chica, para mí en lo que fallás es cuando vos le empezás a contar las costillas a los otros. Cuando vos decís ‘vos fallaste en tal cosa’. Siempre fallamos y vamos a seguir haciéndolo”, aseguró el periodista.

“A mí me viven marcando los errores en el programa en el que estoy. Todo el tiempo lo hacen y no me molesta. Lo reconozco y pido perdón como muchas veces lo he hecho cuando siento que no estuve bien en algo”, dijo por su parte Estefi.