Pampito criticó fuerte a Pedro Alfonso por su reclamo a los Premios Carlos 2023

A horas de darse a conocer los nombres de las obras y de los artistas más nominados en los Premios Carlos 2023, Pampito se hizo eco de una queja de Pedro Alfonso, protagonista de Un Plan Perfecto, y lo destrozó.

"Pedro Alfonso reclamó por qué Pachu Peña no estaba nominado, a pesar de la cantidad de nominaciones que tiene (Un plan perfecto)", informó Pablo Layus en Intrusos, y el panelista no contuvo su picante devolución.

Más sobre este tema Pedro Alfonso y el fuerte reproche a Paula Chaves: "Sos la actriz más complicada que me tocó tener"

"¡Qué pesado que es Pedro Alfonso! No vayas más a los Premios Carlos, Pedro Alfonso, si no te gustan. Sos insoportable, viejo", dijo Pampito, sin filtros.

En el mismo tono, continuó a cámara: "Siempre está enojado. Si tanto le enoja, ¿para qué participa? Pedro, no vayas más".

"¡Qué pesado que es Pedro Alfonso! No vayas más a los Premios Carlos si no te gustan. Sos insoportable, viejo". G-plus

"Si vos ya sos un éxito. No necesitás ningún premio. Sos fabuloso y, como dice Moria, abrácese usted mismo y disfrute de su éxito’", apuntó el periodista, matizando su crítica con el humor.

Acto seguido, Pampito sentenció: "No te podés enojar cuando no te dan un premio. O respetás o no respetás… Siempre por algo se enoja. Si no lo votaron por algo es. No reclames un premio que no te dieron".

Más sobre este tema Pedro Alfonso sumó a su hija Olivia al móvil y ella contó que debutará en el teatro: "Quiero ser actriz"

TODOS LOS NOMINADOS DE LOS PREMIOS CARLOS 2023

Mejor Sonido

- Fátima es Mundial

- Kinky Boots

- Somos Bien Argentino

- La Konga

Mejor Libro

- Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal (Radojka)

- Cesc Gay (Los vecinos de arriba)

- Harvey Fiestein (Kinky Boots)

- Guillermo Camblor (Pacha y Delia, como la última vez)

- Matías del Federico y Daniel Veronese (ParaAnormales)

Mejor Espectáculo Infantil

- Guardianes

- La Casita Feliz

- El mono gigante King Kong

- Súper Hechizados

Mejor Humorista

- Miguel Martin (Gordillo, Amigo de lo ajeno)

- Cacho Garay (Cacho Garay y volvimo’ noma…)

- Gato Peters (AlparGato)

Mejor Show Musical

- La Konga

- Argo Holofonico

- Un desamor no es caída

- LennyK – Show musical experiencia Lenny Kravitz

- Somos Bien Argentino

- Sabor a Cumbia “Colombia” con aire serrano

Mejor Cantante Femenina en espectáculo

- Denise Cerrone (Cocodrilo, 10 años de Revista)

- Laura Esquivel (Kinky Boots)

- Coki Ramírez (Somos Bien Argentino)

- María José Rojas (Tango Corrupto)

- Mariana Clemenceau (Cacho Garay y volvimo’ noma…)

Mejor Cantante Masculino en espectáculo

- Oscar Lajad (Tango Corrupto)

- Mariano Garnero (Somos Bien Argentino)

- Federico Salles (Kinky Boots)

- Gustavo Remesar (Sex Recargado)

- Emma Aimar (Trum)

Mejor Labor Humorística en Espectáculo

- Sergio Escobar (Algarabía)

- El Mudo Esperanza (Fátima es Mundial)

- Zaul Showman (Somos Bien Argentino)

- Diana Fonss (Trum)

Mejor Escenografía

- El Hostel de los millones

- Kinky Boots

- Radojka

- Un Plan Perfecto

Mejor Escenografía Virtual

- Cocodrilo, 10 años de Revista

- Somos Bien Argentino

- Fátima es Mundial

- Sex Recargado

Mejor Actuación Masculina en reparto

- Fabio Di Tomaso (El Hostel de los millones)

- Camilo Nicolás (Un Plan Perfecto)

- Alejandro Heredia (Kinky Boots)

- Rodrigo Noya (Un Plan Perfecto)

Mejor Actuación Femenina en reparto

- Victoria Findlay Wilson (Kinky Boots)

- Sofia Pachano (El Hostel de los millones)

- Melisa Savino (Esta noche es imposible)

Mejor Humorístico - Musical

- Fátima es Mundial

- Trum

- QV4, Nos encanta divertir

- The classic show, 50 años no es nada

- Algarabia

- Trío mal de Amores

Mejor Iluminación

- Sex Recargado

- Radojka

- Kinky Boots

- Fátima es Mundial

- Somos Bien Argentino

- Un Plan Perfecto

Mejor Vestuario

- Trum

- Cocodrilo, 10 años de Revista

- Somos Bien Argentino

- Gladiadoras

- Hado, Los Can Can

- Sex Recargado

Mejor Cantante Solista

- Marina González (Marina González El Show)

- Gabriel Polidoro (Concierto 25 años)

- Yanina Bulgheroni (Cantando lo que soy)

“Chango Juárez” al Espectáculo Cordobés

- Pirulo Titánico

- Esta noche es imposible

- Un desamor no es caída

- Hado, Los Can Can

- The Classic Show, 50 años no es nada

Mejor Dirección de Espectáculo

- Mariquena del Prado (Algarabia)

- José María Muscari (Sex Recargado)

- Ángel Carabajal (Somos Bien Argentino)

- Ricky Pashkus (Kinky Boots)

- Norberto Marcos (Fátima es Mundial)

- Denisse Cerrone (Cocodrilo, 10 años de Revista)

Mejor Dirección Teatral

- Fabián Vena (Los Vecinos de Arriba)

- Rodolfo Ranni (Pacha y Delia, como la última vez)

- Diego Rinaldi (Radojka)

- Carlos Olivieri (Un Plan Perfecto)

Mejor Atracción en Espectáculo

- Giuliana Valenzuela (Atentado fallido)

- Mauri Gurini (Cocodrilo, 10 años de Revista)

- Iván Ramírez (Fátima es Mundial)

- Juan Robles (Hado, Los Can Can)

Mejor Pareja de Baile

- Abril Manzanelli / Lucas Loza (Maravillosa Noche)

- Romina Moreno / Franco Sosa (Trum)

- Lu Berecibar / Jona Martini (Algarabía)

- Martina Saine / Diego Cisterna (Sabor a Cumbia “Colombia” con aire serrano)

Mejor Cuerpo de Baile

- Kinky Boots

- Somos Bien Argentino

- Cocodrilo, 10 años de Revista

- Sex Recargado

- Trum

Mejor Ejecución Musical en vivo

- Argo Holofonico

- Kinky Boots

- Somos Bien Argentino

- LennyK – Show musical experiencia Lenny Kravitz

- Un desamor no es caída

Stand Up

- Soltero

- Pomiro, Poniendo el pecho

- Luly El toxico de mi vida

Mejor Conjunto Vocal

- Hacemos historia en la Villa - Cuti y Roberto Carabajal

- Noche de Fogón

- Los Ranqueles

Mejor Espectáculo de Varieté

- Se armo la fiesta

- Desopilante

- Enhumoradisimo

- Hado, Los Can Can

Mejor Bailarín

- Javier Leiva (Somos Bien Argentino)

- Facundo Lencina (Trum)

- Gabo Usandivaras (Sex Recargado)

- Rodrigo Vallejo (Kinky Boots)

Mejor Bailarina

- Rosalía Álvarez (Somos Bien Argentino)

- Lourdes Leymon (Cocodrilo, 10 años de Revista)

- Flor Marcasoli (Sex Recargado)

Carlos 2023 - “Ana María Alfaro”

- Sandra Callejón (El muerto bien muerto está)

- Iliana Calabró (Sex Recargado)

- Fátima Florez (Fátima es Mundial)

- Miguel Martin (Gordillo, amigo de lo ajeno)

Mejor Comedia

- Los vecinos de arriba

- Un plan perfecto

- El Hostel de los millones

Mejor Comedia Dramática

- ParaAnormales

- Pacha y Delia, como la última vez

- Radojka

Mejor Coreografía

- Somos Bien Argentino

- Trum

- Sex Recargado

- Cocodrilo, 10 años de Revista

- Kinky Boots

Mejor Actor

- Pedro Alfonso (Un plan perfecto)

- Federico Salles (Kinky Boots)

- Gaston Ricaud (Los vecinos de arriba)

- Rodolfo Ranni (Pacha y Delia, como la última vez)

- Federico Bal (Kinky Boots)

Mejor Actriz

- Laura Novoa (El Hostel de los millones)

- Emilia Mazer (Radojka)

- Marcela Kloosterboer (Radojka)

- Adriana Salonia (Los vecinos de arriba)

- Ana Fontan (Pacha y Delia, como la última vez)

- Romina Gaetani (Un plan perfecto)

- Paula Chaves (Un Plan perfecto)

Mejor Producción

- José Luis Letona (Sex Recargado)

- Miguel Pardo (Kinky Boots)

- Ángel Carabajal / Punt Vermell (Somos Bien Argentino)

- Omar Suárez /Miguel Pardo (Cocodrilo, 10 años de Revista)

- DABOPE (Un plan Perfecto)

- Norberto Marcos / Miguel Pardo (Fátima es Mundial)