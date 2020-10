Pampita volvió a dudar de la reconciliación de Flor Vigna y Nico Occhiato: "Hay que ver si sigue habiendo amor"

En diálogo con Implacables (El Nueve), Pampita volvió a referirse a la ¿reconciliación? de Flor Vigna y Nico Occhiato.

Pícara, la cronista recordó la frase que la conductora lanzó cuando se enteró de la noticia y quiso que volviera a opinar sobre el tema.

"Me encantó tu frase, no sé si a ella. 'La leche cuando se corta no se puede volver a unir'", expresó la periodista.

"A mí me lo dijeron... Es un refrán que oí por ahí", se justificó la conductora.

Cuando la cronista le preguntó si no apuesta por una reconciliación formal entre Flor y Nico, Carolina aclaró los tantos y se permitió dudar.

"Nooooo. No sé, viste... Es tan personal. Muchas parejas están destinadas a estar juntas. Y a pesar del tiempo y la distancia, vuelven a estar juntas... Nunca se saben. Ellos son jóvenes, muy muy jóvenes.... Muy talentosos y con carreras muy eufóricas, hay que ver si sigue habiendo amor como para volver a tener una relación", sentenció.

¿Qué dirán los ex?