Pampita y la versión que vinculó a Roberto con Ingrid Grudke: "Con todo lo que me ha tocado pasar, déjennos ser felices"

Desde que le pidió matrimonio a Pampita, Roberto García Moritán se encuentra en el centro de la atención mediáticas: todos quieren saber más sobre el hombre de bajo perfil que conquistó a la mujer más deseada del país.

En las últimas horas, Laura Ubfal aseguró que en el pasado Roberto le habría pedido matrimonio a Ingrid Grudke, una información que el empresario gastronómico negó rotundamente.

Más sobre este tema Roberto García Moritán desmintió haberle pedido casamiento a Ingrid Grudke en el pasado: "No la conozco"

Los Ángeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Pampita y cuando el cronista le preguntó cómo había tomado la información de Ubfal, la top respondió a corazón abierto, haciendo referencia a los duros trances que vivió en su vida.

“No, no tomo nada... Quedan dos semanas para el casamiento, déjennos ser felices. No tiren mala onda, disfruten. Con todo lo que me ha tocado pasar, me parece que está bueno que me tiren buena energía, que todo el mundo nos de paz para que lleguemos a ese día con mucha alegría. Es lo que yo haría con los demás así que me gustaría que ustedes también”, aseguró Pampita, quien perdió a su hija Blanca en 2012 y vivió una tormentosa separación de Benjamín Vicuña.

"Quedan dos semanas para el casamiento, déjennos ser felices. No tiren mala onda, disfruten. Con todo lo que me ha tocado pasar, me parece que está bueno que me tiren buena energía" G-plus

Luego, al ser consultada sobre si García Moritán dará una entrevista, ella contestó: “No creo, no creo. Pero, en serio, les vuelvo a decir: déjennos disfrutar de este momento. La verdad es que encontrar el amor es un milagro. A mí me costó un montón. He pasado por miles de situaciones”.

“Este es un momento feliz para mí así que no lo arruinen, no busquen hacer daño. Me parece que me lo merezco porque yo soy buena onda con todos siempre y siempre paro, les deoy una nota. Es un momento muy especial para mí, que quiero disfrutarlo y vivirlo con mucho paz. Así que les pido encarecidamente que nos dejen vivir estas últimas semanas con buena onda y buena energía”, cerró, muy sensibilizada.