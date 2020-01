Pampita, Roberto García Moritán y sus hijos pasaron Año Nuevo… ¡en la casa de Milagros Brito!

Recién casados, Pampita y Roberto García Moritán ya parecen haber alcanzado uno de sus sueños más anhelados: conformar una familia ensamblada.

Ambos se muestran muy unidos con los hijos del otro: Pampita con Santino (15) y Delfina (13), frutos del matrimonio de Roberto con Milagros Brito, y el empresario con Bautista (11), Benicio (7) y Beltrán (5), los niños de la top y Benjamín Vicuña.

Pero, además, Milagros también cumple un rol fundamental en esta familia recién conformada. La exmujer de García Moritán no solo asistió a la boda de la pareja sino que no ha escatimados elogios para ambos: “Me llamó la atención que la gente se sorprendiera de que haya ido a la fiesta y la haya disfrutado. Con ellos tengo una muy buena relación. Es lindo verlo a él empezando un proyecto de familia y que los hijos se hayan involucrado en la vida de los dos”.

García Moritán publicó en Instagram Stories una foto junto a la top y sus hijos, agradeciendo la invitación a Milagros y a su hermano Jorge Brito. G-plus

En Año Nuevo hubo un nuevo gesto que dejó en claro el gran vínculo que tienen: Brito invitó a despedir el 2019 a Roberto y Pampita la casa que su familia tiene en Punta del Este, donde todos se encuentran de vacaciones.

García Moritán publicó en Instagram Stories una foto junto a la top y sus hijos, agradeciendo la invitación a Milagros y a su hermano Jorge Brito: “¡Feliz Año Nuevo! ¡Gracias @milagrosbrito y @jorgebrito_ok por la invitación!”, escribió el empresario.

Y Milagros compartió el posteo en su cuenta en la red social, agregando un contundente: “We are family. Life is better when you share”, que en castalleano significa “Somos familia. La vida es mejor cuando compartís”. En la celebración también participaron los hijos de Pampita y su hermano, Guillermo, junto a su nueva novia. ¡Muy bien por todos ellos!