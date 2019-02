Mientras Pampita (41) disfruta de unas vacaciones con sus hijos en las paradisíacas playas mexicanas, Pico Mónaco (34) goza de un viaje con amigos por la Patagonia. Cada uno por su lado luego de la sorpresiva separación tras 80 días y un verano de amor en Punta del Este, la modelo habló de su inevitable próximo encuentro con el extenista.

“Hablamos, nos tenemos mucho cariño y respeto. Si tenemos que hablar, lo hacemos, no hay ningún problema con eso. Tuvimos buena voluntad, pero no funcionó y no pasa nada, nos seguimos queriendo, nos respetamos y nos seguimos hablando. Nos verán en un evento charlando y nos vamos a dar un abrazo. Acá no pasó nada más, todo lo que hayan dicho es mentira”, aseguró Pampita, en una nota con la revista Caras.

Además, la diosa reveló también el íntimo motivo del final del romance. “Dimos lo mejor de cada uno y no funcionó, no hay mucho más que decir. Después hay cosas que son íntimas y tienen que ver con una relación de pareja respecto a las expectativas de uno y del otro”, afirmó la modelo.