Pampita reveló el consejo que le dieron para alejar las malas energías: "Me dijeron 'ponete huesitos'"

Pampita mostró el collar con huesitos que se puso para su programa del último jueves y confesó que lo hizo por recomendación. En el inicio de Pampita Online, mientras mostraba su look canchero, la modelo reveló que le aconsejaron llevarlos siempre para alejar las malas energías.

“Este collar divino que tengo tiene este hueso que dicen que sirve para la envidia ¿no? Me decían el otro día, uno de los invitados dijo ‘ponete siempre huesitos porque…’ ¿no? ¿O energía? Junta buena energía, estoy protegidísima”, expresó la conductora la emisión de NET TV.

Luego, la jurado de La Academia contó que la maquillaron súper natural porque está resfriada y es muy alérgica: “Nadia hoy me maquilló bastante natural porque como estoy resfriada, yo soy bastante alérgica, entonces si me maquillo mucho se me lloran los ojos, la nariz, todo, así que tengo este look hoy muy natural”.