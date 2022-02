Pampita respondió si puede ser amiga de su ex Benjamín Vicuña: "Lo importante es tener relación de familia"

A más de seis años de que se termine conflictivamente su relación de pareja con Benjamín Vicuña, Pampita respondió con contundencia si puede ser amiga de su ex, padre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

"Me sorprendió ver en tu cumple a Benja. ¿Se puede ser amigos?", le preguntó Rafa Juli, el notero de Intrusos a la modelo, en Ezeiza.

Enfocada en el bienestar de sus hijos y con un presente armonioso con Vicuña, Pampita contestó: "Yo creo que lo importante es tener una relación de familia. Cuando hay hijos de por medio, ese lazo te va a unir para siempre. Llevarte bien es una prioridad absoluta".

EL GUIÑO BUENA ONDA DE PAMPITA AL NOVIAZGO DE VICUÑA Y ELI SULICHIN

En el Día de los Enamorados, Benjamín Vicuña subió un romántico video a su muro de Instagram en el que se la ve a Eli Sulichin paseando por París.

"Mi guapa", rotuló el actor chileno, separado de China Suárez hace seis meses. A gusto con el nuevo presente amoroso de su ex, Pampita no dudo en darle like al posteo.

Según contó Yanina Latorre en LAM, Vicuña conoció a Sulichin en el bautismo de Anita, la beba de Pampita y Roberto García Moritán.