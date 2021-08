Pampita respondió a las críticas por llevar a Ana a La Academia: "No la quiero dejar en casa cuatro horas"

Pampita explicó por qué no deja a Ana en su casa cuando va a las grabaciones de La Academia y de Pampita Online. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la jurado de ShowMatch respondió a las críticas que recibió por llevar a su trabajo a su beba recién nacida.

“Caro, ayer mucha gente decía ‘¿por qué la lleva tan chiquita a Ana?’, ¿qué respondes a eso que ayer se habló mucho?”, le preguntó Ángel de Brito a la conductora de la emisión de Net Tv, quien respondió: “La llevo porque tengo el viaje hasta Torcuato, una hora de maquillaje y pelo y dos horas de programa”.

"Son cuatro horas en total, yo no la quiero dejar en casa cuatro horas porque quiero estar a disposición con la lactancia". G-plus

Luego, la pareja de Roberto García Moritán relató cómo se organizaron para cuidar a Ana. “Son cuatro horas en total, yo no la quiero dejar en casa cuatro horas porque quiero estar a disposición con la lactancia. Así que yo mientras me maquillan le doy la teta hasta último momento, Robert se queda con ella esas dos horas y después en la vuelta a casa la tengo conmigo”, aseguró.

Finalmente, Pampita contó que la beba cuenta con todas las comodidades en cada uno de sus camarines: “El camarín está súper cuidado, no entra nadie por protocolo, más de dos o tres personas no puede haber, todos nos hisopamos todos los días. Tiene su cuna, su cambiador, su cochecito, todo como si fuera una habitación de bebé, así que me acompaña”.