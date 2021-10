Pampita quebró en llanto en La Academia y compartió sus sentimientos en la pista: "Para mí, fue de las noches más maravillosas en lo que va del año"

El homenaje que presentó Noelia Marzol y Jonathan Lazarte –con Hernán Piquín y un elenco de bailarines como invitados- logró erizar la piel del jurado tras homenajear a René Favaloro (el recordado y querido cardiocirujano argentino que se quitó la vida de un disparo al corazón en el 2000). Y con lágrimas en los ojos y tras aplaudir de pie la performance, Pampita volcó sus sentimientos en la pista.

“En lo que va de esta temporada, para mí fue lo más lindo que vi en la pista en todo sentido. Primero por el personaje que eligieron porque creo que hizo mucho por la salud mundial, ha salvado muchísimas vidas y todo lo que logró con su ciencia y su amor por lo que hacía. Y es nuestro, es argentino y nos llena de orgullo”, comenzó diciendo, quebrada.

“Después, eligieron un tema de (Astor) Piazzolla, que es imposible que no ponga la piel de gallina. Estuvo interpretado maravillosamente bien, Noelia estuviste hermosa con tu tango, todas tus líneas y toda la pasión que le pusiste a esto”, agregó.

Además, la jurada no escatimó en halagos para Marzol: “Te reconozco como una gran artista, te valoro y te aplaudo de pie. Me encantó verte bailar y me dio mucho orgullo ver un show de estas características en nuestro programa”.

“Yo quiero mucho a este programa y cada vez que traen una propuesta así, sigo ‘esto es lo que necesitamos’. Este nivel y esta pasión que vi en todo el elenco, necesitamos. Me encantó todo. Hicieron algo redondito que puede ir de gira por el mundo. Para mí, fue de las noches más maravillosas en lo que va del año”, cerró Carolina Ardohain, sensibilizada.