Pampita y una picante pregunta a Zaira Nara en vivo, en medio de los rumores de separación de su marido

Un evento en un shopping de Recoleta consiguió que Pampita y Zaira Nara terminen dando una entrevista con LAM juntas. La hermana de Wanda Nara había elogiado, unos minutos antes de que entre al móvil la conductora de El Hotel de los Famosos, cómo hablaba de temas incómodos… ¡y Carolina terminó indagando en los rumores de crisis de la modelo con su marido Jakob von Plessen!

“¡Necesito que me salga con lo me enseñó Caro!”, fue el divertido comentario que hizo Zaira, luego de repetir en varios momentos que temía que le hagan preguntas incómodas, en clara referencia a las versiones sobre su matrimonio.

Más sobre este tema Zaira Nara y Benjamín Vicuña juntos en el show de Mau y Ricky: todas las fotos

En ese momento y con Pampita al lado de Zaira, Ángel de Brito le dio la posta a la esposa de Roberto García Moritán.

“Probemos. Te pido a vos, Caro que sos picante preguntando, preguntale a Zaira Nara algo que te intrigue de ella de las noticias recientes. No sé, no se me ocurre…”, lanzó, a pura ironía y la animadora cumplió con todo.

Pampita: "Yo la veo rebomba. Me parece raro que una mujer tan diosa esté sola". G-plus

PAMPITA SORPRENDIÓ A ZAIRA NARA, EN MEDIO DE LAS VERSIONES DE CRISIS CON JAKOB VON PLESSEN

Con su sonrisa habitual, Pampita fue al punto de las versiones que hablan de crisis de Zaira con su pareja. “Yo la veo rebomba. Me parece raro que una mujer tan diosa esté sola”, se despachó, haciendo que las “angelitas” celebren el comentario y que la exanimadora de Morfi se sorprenda.

Zaira: "Siempre voy sola a las cosas del trabajo. Me gusta estar acompañada, pero en casa". G-plus

“¿En el evento?”, comentó Zaira, mientras Pampita seguía sonriendo, y ella se disponía a poner en práctica lo que había aprendido de la conductora. “Caro va muy acompañada a los eventos y justo les decía recién que nunca quise que me acompañen a los lugares de trabajo. De verdad, les estoy contando”, dijo, dudosa.

Más sobre este tema Firme respuesta de Zaira Nara sobre por qué no habla de su crisis con Jakob Von Plessen

Ángel, por su parte, celebró. “Te la clavó Pampita al final”, lanzó, filoso. “Ella es una mujer que siempre la acompañan, pero capaz me puede dar su versión y decirme si está bueno que te acompañen. Siempre voy sola a las cosas del trabajo. Me gusta estar acompañada, pero en casa”, completó, mientras Pampita la felicitaba. “¡Está aprendiendo rebien los consejos!”, concluyó, con una sonrisa. ¡Uy!