Pampita ninguneó con todo a Marina Calabró tras su pelea: "No la tengo a esa chica; no la registro mucho"

Las enormes dosis de ironía con que Pampita se refirió a su conflicto con Marina Calabró marcan con elocuencia el nivel de fastidio que se tienen. Apenas Maite Peñoñori le recordó en Los Ángeles de la Mañana el palito que le había dedicado en Pampita online, la jurado de ShowMatch disparó: “¿Yo hablando de alguien?”.

La referencia implícita es que Calabró, justamente, le achaca que solo habla de ella misma en su programa. Luego, minimizó su filoso análisis por el levantamiento de TV Nostra: “Ah, Cora Debarbieri lo comentó”.

Y justificó sus dardos hacia Marina: “En el momento se me vino a la mente eso. Porque en el programa me comentaron que había alguien (sic) que hacía una columna todas las semanas bardeándonos. Y yo dije ‘¿quién hace eso?’. Porque es re raro que uno esté mirando lo que hace el colega, evaluando de un programa a otro. A mí me parece que esas cosas no se hacen. Pero ella parece que lo hacía constantemente, y mirá lo que le pasó después”.

"Se ve que mira mucho mi programa. Yo a ella no la escuché nunca en la radio". G-plus

Ahí, la periodista le explicó que Calabró hace la columna del rating diario en Lanata sin filtros (lunes a viernes de 10 a 14 por Mitre, AM 790), y Pampita fustigó: “No la tengo a esa chica. No la registro mucho”. Rápida, la cronista señaló: “La estás ninguneando un poco”.

Entonces, Pampita argumentó: “No la estoy ninguneando. Es que no escuché nunca ese programa de radio. ¿Si con Jorge Lanata hay mala onda también? No, yo no tengo mala onda con nadie”.

Para cerrar con una sonrisa y extremo sarcasmo, Pampita fue al hueso con Marina Calabró por su teoría de que había inaugurado el periodismo autorreferencial por hablar siempre de sí misma en su ciclo: “Se ve que mira mucho mi programa. Yo a ella no la escuché nunca en la radio”.