Pampita se mostró sorprendida ante las fotos infraganti y a los besos con Roberto García Moritán en un shopping: "¡Ay, cómo me engancharon! No los vi"

Pampita habló de las fotos a los besos que las cámaras de Ciudad le tomaron en una salida romántica con Roberto García Moritán. En Pampita Online, la modelo comentó sorprendida sobre cómo la agarraron infraganti a los besos con el empresario gastronómico.

“Vimos un chupones en el shopping que ni hablemos”, le comentó Gabriel Oliveri en la emisión de Net Tv a la conductora, quien respondió asombrado: “¡Ay cómo me engancharon! No la vi a la paparazzi, no puedo creer. Quedé como una adolescente embobada”.

Entonces el panelista continuó comentando respecto a las fotografías de la jurado de La Academia con su esposo. “Sí, con las zapatillitas así…”, le dijo Oliveri a Carolina Ardohain y ella dijo entre risas: “En puntita porque no llego a él viste, tengo que colgarme”.