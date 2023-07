Pampita llegó a la alfombra roja después de un vuelo de 30 horas: los detalles de su viaje con Anita

El domingo por la noche Pampita asistió a los premios Martín Fierro 2023 y habló en exclusiva con Ciudad de su viaje a Europa y Asia con amigas y Ana García Moritán.

La modelo, que estaba nominada en la terna Labor en Conducción Femenina por su trabajo en El Hotel de los Famosos, asistió al evento del año tras largas horas de viaje.

En diálogo con este portal y recién llegada de su paso por Ibiza, Madrid y Tailandia, la empresaria expresó: “El viaje fue muy largo, como treinta horas de vuelo”.

“Fue un viaje de amigas en un principio y después de trabajo con Anita”, detalló luego respecto a los destinos que hicieron y el motivo por el que estuvieron afuera del país.

EL LOOK TENDENCIA DE PAMPITA PARA LOS MARTÍN FIERRO 2023

Pampita marcó tendencia una vez más y en esta oportunidad fue en la entrega de los premios Martín Fierro 2023 con su look exclusivo al estilo barbiecore.

La conductora lució un vestido de la colección Pre Fall 2023 de Carolina Herrera, un diseño de strapless con corsage drapeado, falda lápiz y una cola con volumen.

“Estoy muy contenta y feliz de estar acá, no me podía perder esta fiesta”, dijo Carolina Ardohain a Ciudad en la ceremonia luego de mostrar su look a nuestras cámaras.

Foto: Movilpress.

Edición de video: Fernando Halperín.