A pocas semanas de confirmar su noviazgo con Mariano Balcarce (35), Pampita (41) se mostró feliz, pero cautelosa a la hora hablar de su romance en PH Podemos Hablar. Sin vueltas, se mostró sumamente crítica con quienes juzgan sus relaciones y en especial a quienes cuestionan su calidad de madre de acuerdo a su estado civil.

“Jamás elegí a una persona por su economía. Siempre se la deja a la mujer como ‘y claro, sale con un millonario’. No, yo elijo a la gente si me toca el corazón, si tiene feeling conmigo, si me enamora desde un lugar intelectual”, aseveró.

"Con la mujer hay mucha cosa de ‘mirala a la madre esta’, ‘se hace la madraza’… ¿Sabés que? Soy una recontra madraza, todos los días de mi vida me rompo el alma por mis hijos. Lo único que me interesa en esta vida es criarlos bien". G-plus

“Piensan como que todos mis novios son millonarios. Primero, no tuve 20 mil novios. Estuve 11 años con una persona y después me separé. Presenté un novio y este es el segundo que presento”, aseguró. “Con la mujer hay mucha cosa de ‘mirala a la madre ésta’, ‘se hace la madraza’… ¿Sabés qué? Soy una recontra madraza, todos los días de mi vida me rompo el alma por mis hijos. Lo único que me interesa en esta vida es criarlos bien, hasta que salgan al mundo y pueda decir ‘crié personas con valores y eso es lo único que puedo inculcarles’”, sentenció, reflexiva.

Más sobre este tema Pampita reveló el altísimo precio que la fama le cobra a sus romances: "No se me permite la prueba y error"

“Soy totalmente libre, nunca me importó el ‘qué dirán’, me manejo totalmente libre y me hago cargo de todas las decisiones”, finalizó.