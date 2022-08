Pampita habló como nunca de Benjamín Vicuña como actor y de la posibilidad de trabajar juntos: "Lo admiro"

Pampita habló como nunca de Benjamín Vicuña y las posibilidades de trabajar juntos luego de que se rumoreara que harían una película juntos.

"¿Pampita usted va a hacer una película? Lo que leí es que estaban buscándote una pareja masculina actor, y se hablaba de Vicuña", le comentó Andy Kusnetzoff.

Por su parte, la modelo respondió en PH Podemos Hablar: “A mí no me dijeron nada, el lunes me junto con toda la gente de la producción y ahí voy a leer el guión, pero no me dijeron el galán elegido”.

“¿Y si fuera?”, insistió el conductor y la pareja de Roberto García Moritán dijo: “Y si fuera… yo a Benjamín lo admiro, es un gran actor, me encanta que le vaya bien”.

“Si dijera que sí, sería un honor, aprendería mucho, jamás trabajamos juntos en ningún proyecto”, agregó luego la mamá de Bautista, Beltrán, Benicio y Ana.

Al final reflexionó: “La verdad no sé si la propuesta es así o alguien tiró el nombre algún día y quedó, pero si tuviera que pasar en esta o en el futuro no tendría problema”.

PAMPITA OPINÓ SOBRE LA CARRERA DE BENJAMÍN VICUÑA COMO ACTOR

Pampita opinó en PH sobre la carrera de Benjamín Vicuña como actor tras ser consultada al respecto: “Es un laburante que genera mucha admiración en lo que hace”.

“Es excelente actor, ha conquistado no solo Argentina sino que también Chile, Colombia, España, ha hecho las mejores series de las grandes plataformas”, dijo la top.