Pampita habló de la decisión de dejar su carrera por amor a Benjamín Vicuña: "Cuando lo digo, no tiro palos, yo quise ese modelo de familia"

A 11 días de dar a luz a Ana, Pampita volvió a trabajar y las críticas estuvieron a la orden del día. Sin embargo, la modelo y conductora argumentó que desde que se separó de Benjamín Vicuña y se instaló en la Argentina se enfocó en recuperar su carrera.

"A mucha gente le llamó la atención que volvieras a trabajar tan rápido", le dijo Ángel de Brito a Pampita, en el mano a mano íntimo que tuvo con LAM. Y ella contestó, sin vueltas: "Cuando volví a vivir a la Argentina, tuve que recuperar mi carrera".

Acto seguido, el conductor puso en escena a Vicuña y Carolina aprovechó para aclarar que poner en pausa su trabajo fue una elección personal, no una crítica al padre de sus hijos Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán.

"Yo no me arrepiento de nada, porque la gente en un momento dijo que tiro palos. No, yo quise tener ese modelo de familia, dedicarme absolutamente a mi familia". G-plus

"Yo no me arrepiento de nada, porque la gente en un momento dijo que tiro palos. No, yo quise tener ese modelo de familia, dedicarme absolutamente a mi familia. Siempre seguí trabajando, pero en cosas puntuales. No estuve un año entero en un lugar", aseguró Pampita.

Evocando los diez años en pareja con el actor chileno, De Brito indagó un poquito más sobre el tema: "¿Y cómo era esa vida nómade? Estuvieron un tiempo en Chile ¿y en España?".

Recordando con cariño esa etapa de su vida al lado de Benjamín, la modelo contestó: "Era movernos todos en bloque. Pero cuando volví a vivir fijo en la Argentina, dije ‘quiero un programa anual, volver a tener mi espacio, una estabilidad’. ShowMatch fue el primer trabajo".

Más sobre este tema Pampita, muy molesta ante la pregunta sobre la separación de Benjamín Vicuña y China Suárez: "Les pido que dejen de preguntarme" Edith Hermida, lapidaria con la necesidad de Pampita de mostrarse “perfecta”: "Hizo una fiesta por los 10 años con Vicuña y después pasó lo de la palta"

Poniéndole fin al tema y a la polémica por regresar rápidamente al trabajo tras el nacimiento de su hija Ana, Pampita concluyó: "No tuve miedo de perder mi lugar porque no pensaba en eso. Mi vida la transité con felicidad, no añoré dejar de trabajar. Era una decisión y para mí estaba bien. Pero cuando volví al laburo dije ‘quiero tener un espacio, un nombre’".