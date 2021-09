Pampita, fuerte sobre la polémica en torno a la maestra que maltrató verbalmente a un alumno: "No pueden avalar que eduquen así a nuestros hijos"

La semana pasada trascendió un video en el que se ve a una maestra de una escuela de La Matanza hablarle de mala manera a un alumno que no opinaba de la misma manera en torno a la política nacional. En La Noche de Mirtha Legrand, la conductora habló sobre el tema con Baby Etchecopar, Jonatan Viale, Fernán Quirós y Pampita, que se expresó muy fuerte al respecto.

“¡Lo de la maestra! Y el Presidente la avaló. ¿Podemos verlo? Por ahí mucha gente no lo vio. ¿Vos viste al video?”, le preguntó Mirtha legrand a la modelo. "Si, lo vi y me parece tremendo que en un lugar que tiene que ser totalmente neutro se intente adoctrinar desde un costado político. Y la violencia con la cual le habla a un alumno, eso no puede suceder en ningún contexto", señaló la conductora de Pampita Online antes de que la producción ponga al aire las imágenes.

“El Presidente además está de acuerdo, la avaló”, señaló Mirtha Legrand al término de la emisión del video, y Pampita no pudo contener su opinión al respecto. "¿Avaló que eduquen así a nuestros hijos? Nadie puede avalar que eduquen así a nuestros hijos", reiteró la modelo.