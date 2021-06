Pampita fue contundente ante la posibilidad de trabajar con More Rial a pesar de sus cruces con Jorge: "No se mezclaría nada"

Morena Rial expresó nuevamente sus ganas de incorporarse a un programa de TV. Cuando le preguntaron a través de sus stories de Instagram si trabajaría con Pampita en Pampita Online, la joven dijo que le encantaría porque la conductora le parece una "genia".

Entonces, muchos se preguntaron qué opinaría Pampita sobre sus declaraciones. ¿Trabajaría con More dejando de lado sus cruces con Jorge Rial? Buena onda, la conductora aclaró que pese a sus choques con el conductor le gustaría trabajar con su hija.

"Me encantaría. No se mezclaría nada, acá somos muy compañeros todos, nos apoyamos. Es un lugar muy cálido para arrancar", expresó en diálogo con la revista Paparazzi.

Y se despidió aconsejando a More, entusiasmada por la posibilidad de que tal vez se incorpore a su programa. "Me copa la idea, la queremos conocer más. Si está decidida, que hable con la producción porque yo no elijo nada, soy una empleada más. Que llame, por supuesto. Es más, si se llegan a enterar seguramente la llamen ellos”, cerró, buena onda.

¿Se dará?