A raíz de la viralización de una foto vieja de la China Suárez comiendo un alfajor cuya marca coincide con el nombre de Mariano Balcarce, Pampita fue consultada por el tema y terminó hablando de cómo es su relación actual con la actriz y Benjamín Vicuña.

Luego de desestimar la foto del alfajor en nota con Hay que ver, Pampita dejó en claro que la prioridad hoy es el bienestar de sus hijos con Vicuña: Bautista, Beltrán y Benicio, quienes conviven también con Vicuña y la China.

“Con los chicos tratamos de tener todos muy buena relación, somos los adultos acá. No sé de donde sale la foto pero no tengo nada que comentar porque es muy importante el bienestar de mis hijos así que nunca me meto en ningún tema que les pueda terminar haciendo mal a mis hijos”, aseguró la top, tratando de evitar cualquier polémica.

“¿La China es capaz de ingeniar una cosa así?”, indagó el cronista. Y ella respondió: “No, no creo, no se me pasa por la cabeza. En serio, hay re buena relación y predisposición de parte de los adultos para que los chicos estén bien. Ellos viven en dos casas, cuidamos mucho todo eso”.

Eso sí, cuando le preguntaron específicamente si tiene buen diálogo con la China, la top no quiso entrar en detalles: “No hablo de eso, soy muy cuidadosa y no tengo nada para decir”.

“Lo único que importa son los chicos. Cada vez que dicen que yo también mando a adecir algo, rápido salgo y explico que nada que ver. Siempre están tratando de… En mi programa, cualquier frase que digo dicen ‘esto es un palito’ para tal, y rápido descomprimo, doy la cara y lo desmiento porque no es así”, agregó Pampita.

Por último, cuando le consultaron si Suárez también quiere el bienestar de todos, Pampita concluyó: “No te sé decir. Yo te digo cómo me gusta que mis hijos estén en sus dos casas, que estén cómodos y que los adultos cuidemos eso”.

Vale recordar que Pampita, la China y Vicuña protagonizaron en 2015 un verdadero escándalo en el set de filmación de la película El Hilo Rojo cuando la top ingresó al motorhome y protagonizó un violento episodio con los actores ya que aseguró que el padre de sus hijos le estaba siendo infiel con la joven.

Un escándalo mayúsculo que hoy forma parte de un pasado lejano…

