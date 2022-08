Pampita fue contundente al explicar por qué mantiene una buena relación con la China Suárez

Sin tapujos para tocar temas referidos tanto de su vida personal como de su carrera, Carolina “Pampita” Ardohain dio una nota a Intrusos donde volvió a ahondar en cómo es su vínculo con Eugenia “la China” Suárez.

“Yo siempre hablo de mí. No soy hablar de los demás, no me gusta”, comenzó diciendo la modelo sin querer entrar en cuestiones que involucren a la expareja de Benjamín Vicuña, con quien tiene a sus pequeños Magnolia y Amancio y que, a su vez, que son hermanos de sus niños.

“Pero tenemos buena relación, como tiene que ser. Somos toda gente grande, tenemos chicos que son hermanos y no existe otra opción más que buena intención y ponerle amor a la familia”, agregó Pampita, relajada.

"Pero tenemos buena relación (con la China Suárez), como tiene que ser. Somos toda gente grande, tenemos chicos que son hermanos y no existe otra opción más que buena intención y ponerle amor a la familia". G-plus

Por último, ante la consulta sobre si desea agrandar la familia con Roberto García Moritán, la top cerró: “Tal vez, de un día para el otro, con Rober decimos ¿y si viene otro? Como que no tenemos la puerta cerrada, pero no lo estamos planeando”.

"Tal vez, de un día para el otro, con Rober decimos ¿y si viene otro hijo? Como que no tenemos la puerta cerrada, pero no lo estamos planeando". G-plus

PAMPITA Y UN FUERTE MOMENTO CUANDO LE PREGUNTARON SI PERDONÓ A CHINA SUÁREZ

“Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca. Uno sabe si quiere cargar con cosa, tener odios, rencores”, puntualizó la animadora, que es mamá de Bautista, Beltrán y Benicio y son hermanos de Magnolia y Amancio, los hijos de la China.

“Eso te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas, o vivir la vida bien. Siempre mi consejo va a ser ese, revisar lo de uno, reconocer situaciones desde el lugar de uno y no echarle tanto la culpa al otro ni fijarse en lo que está haciendo el otro”, expresó la modelo, casada con Roberto García Moritán desde fines de 2019 y padres de Ana.

“En este caso, nos unen los chicos pero, de todas maneras, el recorrido hubiese sido el mismo. Eso siento yo, por lo menos de mi parte”, concluyó.